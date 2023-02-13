Рождаемость сократилась на 15% за пять лет в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рождаемость в Петербурге сократилась на 15 процентов за пять лет. Такую статистику привел главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению профессор Виталий Беженарь. 13 февраля в городе прошла пресс-конференция "Интерфакса", посвященная итогам работы акушерской службы.

- Причиной такого явления стал тот факт, что женщины стали откладывать рождение ребенка на более поздний возраст. В среднем, по данным Росстата, первенца рожают в 28 лет, - отметил Виталий Беженарь на пресс-конференции.

На показателях рождаемости также сказывается рост вероятности соматических заболеваний из-за более поздних родов. Крое этого, свою роль играет тот факт, что россияне стремятся к малодетным семьям.