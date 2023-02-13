Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 13:29

Снег принесет только к пятнице: синоптик Колесов дал прогноз погоды на неделю в Петербурге

Главный синоптик пообещал сухую и теплую погоду в Петербурге до середины недели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
До пятницы осадков в Петербурге не будет.

До пятницы осадков в Петербурге не будет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ждет гостей и жителей города в ближайшее время. Первую половину недели будет тепло и сухо. А заметные осадки ждут только к пятнице.

- Погоду будет определять антициклон. Осадков большую часть недели практически не будет, только к пятнице с запада приблизится новый атмосферный фронт и принесет очередной снег, - сообщает синоптик в своем телеграм-канале.

Днем термометры будут показывать от 0 до +3 градусов, а по ночам - небольшой минус. И так до выходных, когда очередной циклон принесет похолодание до -3...- 8 градусов. Но это только прогноз, который еще может поменяться.