Снег принесет только к пятнице: синоптик Колесов дал прогноз погоды на неделю в Петербурге

До пятницы осадков в Петербурге не будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ждет гостей и жителей города в ближайшее время. Первую половину недели будет тепло и сухо. А заметные осадки ждут только к пятнице.

- Погоду будет определять антициклон. Осадков большую часть недели практически не будет, только к пятнице с запада приблизится новый атмосферный фронт и принесет очередной снег, - сообщает синоптик в своем телеграм-канале.

Днем термометры будут показывать от 0 до +3 градусов, а по ночам - небольшой минус. И так до выходных, когда очередной циклон принесет похолодание до -3...- 8 градусов. Но это только прогноз, который еще может поменяться.