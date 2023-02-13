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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:33

Путин поручил Смольному передать Обуховскому заводу земли для Ледового дворца спорта

Встреча президента с работниками предприятия прошла 18 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
Путин встретился с работниками Обуховского завода. Фото: kremlin.ru

Путин встретился с работниками Обуховского завода. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству Петербурге передать земельный участок для строительства Ледового дворца спорта Обуховскому заводу. Сообщение об этом появилось на сайте Правительства России после встречи президента с работниками предприятия, которая прошла еще 18 января.

- Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга совместно с акционерным обществом «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод» обеспечить передачу земельного участка для строительства Ледового дворца спорта, - говорится в перечне поручений по итогам встречи.

Напомним, ранее стало известно, что Обуховский завод изготовит оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге. Завод поставит метрополитену тоннелепроходческие комплексы и укладчики тюбингов.