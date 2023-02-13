Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 14:33

Кадетский корпус СК России в Петергофе начнет работу с 1 сентября

Сейчас в здании бывшего военного госпиталя идет ремонт
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Кадетский корпус СК в Петергофе откроется 1 сентября.

Кадетский корпус СК в Петергофе откроется 1 сентября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петергофе в финальную фазу вступили работы по реконструкции исторического здания бывшего военного госпиталя, в котором расположится кадетский корпус Следственного комитета России. Сесть за парты ученики должны 1 сентября, как и положено. К этому моменту строители обязаны завершить и ремонт и отделку и установить оборудование с мебелью.

- К отделочным работам мы должны приступить в апреле. Параллельно идет работа по проработке дизайн-проекта. Как только все утвердят, начнется процесс закупки необходимой мебели, - рассказали строители «Петербургскому дневнику».

Работы в историческом здании, находившемся в заброшенном состоянии долгие годы, ведут специалисты Военно-строительной компании. Ход ремонта в январе нынешнего года приезжал проверить глава СК Александр Бастрыкин.