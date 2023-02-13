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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:04

Петербуржцы за неделю получили более 4 млн рублей штрафов за неправильную парковку

Правила нарушили 439 водителей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Правила нарушили 439 водителей

Правила нарушили 439 водителей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Северной столицы не перестают нарушать правила парковки во дворах. Очередную статистику по таким нарушениям 13 февраля опубликовало «Управление по мониторингу» Петербурга. Судя по данным, за неделю зафиксировано 439 водителей, которые проигнорировали общепринятые нормы.

- 20 постановлений из общего количества вынесены на имя юридических лиц, - сообщает ведомство.

Общая сумма штрафов за неправильную парковку составила 4 миллиона 257 тысяч рублей. К слову, с начала года вынесено 1632 постановления, 82 из которых составлены на юридические лица. Нарушители выплатят штрафы общей суммой почти 17 миллионов рублей.