Марки и конверты к 150-летию Федора Шаляпина вошли в почтовое обращение в Петербурге

Тираж почтового блока составляет 23 тысячи экземпляров. Фото: Почта России

"Почта России" выпустила памятные марки и конверты в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. Марочный блок с изображением портрета оперного певца появился в почтовых отделениях 10 февраля. Марки уже есть в отделениях Москвы, Петербурга, Казани, Калининграда и Уфы.

- На почтовой марке изображён портрет Федора Ивановича Шаляпина, на полях блока, выполненного в виде грампластинки — образы Мефистофеля, Бориса Годунова и Базилио, воплощённые артистом на оперной сцене, а также театральный занавес и его автограф, - рассказали в пресс-службе макрорегиона Северо-Запада АО "Почты России".

Тираж почтового блока составляет 23 тысячи экземпляров. Марка обойдется покупателям в 150 рублей. 10 февраля в отделениях «Почты России» можно было купить брендированные конверты и штемпели специального значения.