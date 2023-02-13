Пьяный петербуржец избил лопатой пожилых соседей после замечания из-за шума

Мужчина задержан Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники вневедомственной охраны Петербурга задержали пьяного мужчину, который избил соседей лопатой. Петербуржец пытался попасть к себе домой, но не смог: его не пустила жена. Из-за этого он разозлился. Все происходило 12 февраля в доме на улице Солдата Корзуна.

- Мужчина начал вести себя агрессивно, кричать и нецензурно выражаться. Он громко стучал в двери. Из-за шума соседи вышли на лестничную площадку и сделали ему замечание, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пьяному дебоширу это не понравилось, он схватил лопату и черенком от нее начал бить пожилого соседа и его супругу. Другие жильцы дома позвонили в полицию. Прибывший наряд Росгвардии задержал 52-летнего хулигана. Пострадавшие госпитализированы.