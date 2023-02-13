Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов России с самой низкой безработицей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленобласть стала второй в России по самому низкому уровню безработицы. Как пишет online47.ru, этот показатель не первый месяц составляет 0,4 процента. Это лучший результат в Северо-Западном федеральном округе. По словам главы комитета по труду и занятости населения Ленобласти Аллы Астратовой, безработица в целом снижается по всей стране с сентября 2022 года. За последние пять месяцев этот показатель уменьшился на 1,1 процента и сейчас составляет 3,3 процента.

- При этом за минувшие пять месяцев в стране растет численность занятого населения в экономике на 19,2 тысячи человек, - цитируют в издании главу профильного комитета правительства Ленобласти.

Добавим, что власти 47 региона оказывают поддержку предприятиям и рабочим, которые находятся на грани безработицы. Чиновники считают, что это и есть один из ключей к низкому уровню данного показателя в области.