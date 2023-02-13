Жительница Петербурга попала в больницу после косметологической процедуры

Петербурженка попала в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы после неудачной косметологической процедуры. Услугу ей оказали в одном из частных центров города.

- По факту случившегося проводится проверка, - говорится в сообщении информационного центра СК России.

После сеанса на щеках петербурженки появилась аллергическая реакция. Из-за резких болей женщине потребовалась помощь медиков. И обращаться на этот раз пришлось к государственным врачам, а не к частным специалистам.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о небезопасных услугах в учреждении Петербурга, а также о ходе проверки и установленных обстоятельствах случившегося.