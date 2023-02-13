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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 16:36

Суд Петербурга назначил лингвистическую экспертизу по делу о фейках священника-блогера

Экспертизу проведут эксперты СПбГУ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд Петербурга назначил лингвистическую экспертизу по делу о фейках священника-блогера

Суд Петербурга назначил лингвистическую экспертизу по делу о фейках священника-блогера

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу о блогере-священнике, который размещал в социальных сетях ложную информацию о Вооруженных Силах РФ. Об этом 13 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В ходе предварительного расследования была проведена экспертиза всего пяти записей. Остальные записи проверит Санкт-Петербургский государственный университет. Перед экспертами поставлены семь вопросов, - говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, в своих социальных сетях мужчина предлагал объявить акцию гражданского неповиновения и пытался рассуждать о том, что ждет российскую армию дальше. Он также указывал, кто будет в раю, а кто – в аду. Кроме этого, священник-блогер с помощью соцсетей собирал пожертвования «для тех, кто хочет верить разумно».