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НовостиОбщество13 февраля 2023 16:59

Пасынки и падчерицы участников СВО будут получать льготы в рамках соцподдержки

В течение двух недель будет выпущено соответствующее постановление губернатора
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пасынки и падчерицы участников СВО будут получать льготы в рамках соцподдержки

Пасынки и падчерицы участников СВО будут получать льготы в рамках соцподдержки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге меры социальной поддержки будут распространяться на пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Они, так же, как и родные дети военнослужащих, будут получать бесплатное питание в школах и колледжах, бесплатные путевки в детские лагеря.

- Им также будут предоставлены бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы при зачислении в образовательные организации. Родители освобождаются от платы в детских садах, - добавили в пресс-службе Смольного.

Теперь льготы будут распространяться на всех детей, которые живут или воспитываются в семье военнослужащего, который отправился в зону проведения специальной военной операции. Соответствующее постановление губернатора будет подготовлено в течение двух недель.