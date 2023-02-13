Пасынки и падчерицы участников СВО будут получать льготы в рамках соцподдержки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге меры социальной поддержки будут распространяться на пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Они, так же, как и родные дети военнослужащих, будут получать бесплатное питание в школах и колледжах, бесплатные путевки в детские лагеря.

- Им также будут предоставлены бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы при зачислении в образовательные организации. Родители освобождаются от платы в детских садах, - добавили в пресс-службе Смольного.

Теперь льготы будут распространяться на всех детей, которые живут или воспитываются в семье военнослужащего, который отправился в зону проведения специальной военной операции. Соответствующее постановление губернатора будет подготовлено в течение двух недель.