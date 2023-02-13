Более 1300 человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге

Уровень госпитализаций остается на прежнем уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал эпидемическую обстановку в городе в своем еженедельном радиообращении, с которым он традиционно выступил в понедельник, 13 февраля.

- Суточная заболеваемость коронавирусом к концу прошлой недели превысила 1400 случаев. Есть небольшой рост. Но он не влечет за собой рост числа госпитализаций, - отметил глава города в радиообращении.

К слову, в минувшие сутки в Петербурге выявлено 1326 новых случаев заболевания ковидом. 68 пациентов госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным диагнозом COVID-19. От инфекции умерли пять человек. А 903 жителя Петербурга избавились от болезни и закрыли больничные.