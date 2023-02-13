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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 18:04

В Новгородской области возбуждено уголовное дело о халатности администрации района

Бюджету Холмского городского поселения причинен ущерб - 7 млн рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Администрация Холмского муниципального района обвиняется в халатности.

Администрация Холмского муниципального района обвиняется в халатности.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело из-за некачественной питьевой воды. Администрация Холмского муниципального района обвиняется в халатности.

- Ведомство заключило муниципальный контракт на реконструкцию системы водоснабжения на 60 миллионов рублей. Аванс был необоснованно увеличен, стоимость банковской гарантии уменьшилась, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Работы были выполнены не полностью. После окончания реконструкции специалисты нашли множество нарушений. Бюджету Холмского городского поселения причинен ущерб в размере более 7 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.