В Новгородской области возбуждено уголовное дело о халатности администрации района

Администрация Холмского муниципального района обвиняется в халатности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело из-за некачественной питьевой воды. Администрация Холмского муниципального района обвиняется в халатности.

- Ведомство заключило муниципальный контракт на реконструкцию системы водоснабжения на 60 миллионов рублей. Аванс был необоснованно увеличен, стоимость банковской гарантии уменьшилась, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Работы были выполнены не полностью. После окончания реконструкции специалисты нашли множество нарушений. Бюджету Холмского городского поселения причинен ущерб в размере более 7 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.