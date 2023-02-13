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НовостиОбщество13 февраля 2023 18:34

Футболист «Невы» погиб в зоне проведения спецоперации на Украине

Руслан Богданов долгое время играл в команде
Анастасия НУРАДИЛОВА
Руслан Богданов долгое время играл в команде. Фото: vk.com/ffkr47

Руслан Богданов долгое время играл в команде. Фото: vk.com/ffkr47

Бывший футболист «Невы» Руслан Богданов 24 января погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тосненского района Ленобласти. Соболезнования родным военнослужащего выразил губернатор Александр Дрозденко.

- Отважный и сильный человек, Руслан Юрьевич Богданов, был тружеником и спортсменом, его искренне любили многие. Выражаю самые глубокие соболезнования родным Руслана Богданова, его друзьям, товарищам по прежней работе, однополчанам, - сказал глава региона.

По данным Федерации футбола Кировского района, житель Тосно долгие годы выступал за команду «Нева» и несколько раз играл в Чемпионате района. Прощание и похороны бойца прошли в его родном городе 9 февраля.