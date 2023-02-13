Полицейские Петербурга задержали женщину, напавшую с ножом на свекровь Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в нападении на свою свекровь. В правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что супруга ударила ножом его мать. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Все произошло 11 февраля в квартире на Ораниенбаумском проспекте. В полицию позвонил сын пострадавшей. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, жена мужчины напала на его мать и ударила ее ножом. В итоге, пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Подозревая доставлена в 85 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все детали случившегося.