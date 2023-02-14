Без осадков и до +2 градусов будет в Петербурге во вторник, 14 февраля

14 февраля будет теплым и солнечным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сухая и теплая погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступивший вторник. Как и обещали синоптики, осадков пока не будет. А вот редкий гость - солнечный свет - наоборот подарит городу немного тепла.

- 14 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 764 мм ртутного столба, что немногим выше нормы. Влажность - 67 процентов.

Водителей и пешеходов предупреждают о гололеде, который намерз на дорогах и тротуарах. После ночных заморозков на улицах очень скользко.

В среду, 15 февраля, погода будет практически такой же. А на четверг прогноз дает небольшое похолодание до -2 градусов.