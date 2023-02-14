«Голос Петербурга» артист Николай Буров отметил 70-летний юбилей

Актер Николай Буров отметил 70-летний юбилей. Фото: gov.spb.ru

Один из самых известных петербургских артистов Николай Буров отметим свой 70-й день рождения. Кроме ролей в популярных фильмах и театральных постановках, многим горожанам Николай Витальевич известен по голосу. Именно он в качестве диктора ведет городские церемонии. В том числе и траурную на Пискаревском кладбище.

- Когда на Пискаревке слышишь вас, пробирает дрожь. Ваш голос – это голос Петербурга, -отметил губернатор города Александр Беглов.

Поздравления Народному артисту России звучали со сцены Театра Музыкальной комедии, где прошел творческий вечер по случаю юбилея.

Напомним, что кроме работ в театре и кино, в том числе в качестве актера озвучивания, Николай Буров работал в правительстве города. В 2005-2008 годах он возглавлял Комитет по культуре, а после руководил музейным комплексом Исаакиевский собор.