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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 5:30

16-летняя школьница выжила после падения с 12 этажа на козырек дома в Шушарах

Пострадавшую госпитализировали со множеством переломов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Шушарах разбилась 16-летняя девушка.

В Шушарах разбилась 16-летняя девушка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи Детской горбольницы имени Филатова борются за жизнь юной петербурженки, которая упала с 12 этажа на бетонный козырек дома. Несмотря на тяжелейшие травмы, девочка все же выжила.

- ЧП произошло 13 февраля около 22:20 у дома на Московском шоссе в Шушарах, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Подруга пострадавшей, ставшая свидетельницей произошедшего, вызвала скорую помощь. В больнице у 16-летней девушки диагностировали переломы обоих бедер, травмы внутренних органов и общий шок. Прогнозов по восстановлению медики не дают, но оно будет долгим.

Сейчас в обстоятельствах и причинах трагедии разбирается полиция. Стражи порядка опрашивают родителей пострадавшей и ее друзей.