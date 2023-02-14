Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 6:40

20% петербуржцев встретили свою любовь на работе

Опрос прошел ко дню Всех влюбленных
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржцы чаще находят свою любовь на работе.

Петербуржцы чаще находят свою любовь на работе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

14 февраля во всем мире отмечают День всех влюбленных. Кто-то в эту дату дарит друг другу открытки и цветы, а кто-то вспоминает, как нашел свою вторую половинку. Оказалось, что большинство работающих петербуржцев сделали это...на работе.

- Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый петербуржец встретил свою любовь (21%), -сообщает пресс-служба сервиса по трудоустройству SuperJob.

Еще 15% счастливых пар познакомились современным способом, через Интернет. В том числе через переписки в соцсетях или мессенджерах, а также на сайтах знакомств. Через друзей обрели любовь 11! опрошенных, а 8% не постеснялись, и познакомились на улице.

Еще 9% горожан свела учебы в школе или вузе, а некоторым и вообще ничего делать было не нужно, они просто жили по соседству. а вот знакомство в ресторане, в клубе, в гостях, оказалось не таким частым способом создания семьи.

Реже всего свою любовь петербуржцы находили в магазине, на даче или на прогулке в парке.