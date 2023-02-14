20% петербуржцев встретили свою любовь на работе

Петербуржцы чаще находят свою любовь на работе. Фото: Олег ЗОЛОТО

14 февраля во всем мире отмечают День всех влюбленных. Кто-то в эту дату дарит друг другу открытки и цветы, а кто-то вспоминает, как нашел свою вторую половинку. Оказалось, что большинство работающих петербуржцев сделали это...на работе.

- Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый петербуржец встретил свою любовь (21%), -сообщает пресс-служба сервиса по трудоустройству SuperJob.

Еще 15% счастливых пар познакомились современным способом, через Интернет. В том числе через переписки в соцсетях или мессенджерах, а также на сайтах знакомств. Через друзей обрели любовь 11! опрошенных, а 8% не постеснялись, и познакомились на улице.

Еще 9% горожан свела учебы в школе или вузе, а некоторым и вообще ничего делать было не нужно, они просто жили по соседству. а вот знакомство в ресторане, в клубе, в гостях, оказалось не таким частым способом создания семьи.

Реже всего свою любовь петербуржцы находили в магазине, на даче или на прогулке в парке.