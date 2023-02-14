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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 7:16

Рецидивист изнасиловал девушку на Васильевском острове

Подозреваемого поймала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция поймала рецидивиста по подозрению в изнасиловании девушки.

Полиция поймала рецидивиста по подозрению в изнасиловании девушки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли мужчину, которого обвиняет в изнасиловании 23-летняя жительница Васильевского острова. По словам девушки, она 12 февраля встретилась со своим знакомым, который надругался над ней.

- В тот же день у дома 10 по Среднегаванской улице по подозрению был задержан 46-летний неработающий житель Сестрорецка, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Уже в отделении при проверке личности оказалось, что у подозреваемого очень «богатый» послужной список. Начиная с 1994 года он постоянно находился в местах лишения свободы, лишь ненадолго выходя на свободу.

Мужчина пять раз судим. В том числе за кражи, грабежи, мошенничество и похищение с убийством человека. На момент нынешнего преступления подозреваемый уже находился под следствием по делу о краже.