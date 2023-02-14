Вице-губернатор Казарин проведет прямую линию вместо Беглова

Вице-губернатор Казарин проведет прямую линию на ТВ. Фото: vk.com/st.kazarin

Вице-губернатор Станислав Казарин проведет прямую линию для петербуржцев, которая пройдет 16 февраля. Предыдущие два раза на вопросы горожан отвечал лично губернатор, но сейчас Александр Беглов делегировал свои полномочия.

- Продолжаем ежемесячные прямые линии. Как и обещал, проводить эфиры буду не только я, но и члены правительства, курирующие разные направления жизни города. В этом месяце поручил ответить на вопросы жителей вице-губернатору Станиславу Казарину, - написал Александр Беглов в своем телеграм-канале.

Учитывая, что вице-губернатор Казарин курирует вопросы цифровизации, а также садоводства и огородничества, задавать вопросы стоит именно по этим направлениям.

Обращения можно оставить на странице губернатора ВКонтакте или по телефону «горячей линии» 8 (812) 246-79-49.

Трансляция прямой линии Станислава Казарина пройдет 16 февраля в 20:00 на ТВ-канале «Санкт-Петербург», а также в соцсетях правительства Петербурга.