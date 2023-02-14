Министерство образования Карелии начало проверку после избиения школьницы в Сегеже

После избиения школьницы в Карелии начата министерская проверка. Фото: СОЦСЕТИ

Министерство образования Республики Карелия начало оценку работы педагогов города Сегежа, где произошел инцидент с избиением школьницы. На днях в соцсетях появилось видео, на котором одна девочка-подросток ногами избивает другую. Ролик привел к скандалу и полицейской проверке.

- Руководство министерства связалось с администрацией Сегежского района, уполномоченным по правам ребенка в Карелии, муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних, директорами школ, где обучаются участники инцидента. Делом занимаются правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба министерства.

В самой Сегеже по инициативе республиканского Минобра пройдут внеплановые родительские собрания, со школьниками будут работать психологи. Министерство также проведет комплексную оценка воспитательной работы, которая ведется или не ведется в сегежских школах.