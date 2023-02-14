Каршеринг упал в водопад у Красного пруда в Ломоносове

В Ломоносове в водопад упал каршеринг. Фото: vk.com/welomonosovs

Чувство дежа-вю испытывают жители Ломоносова, глядя на лежащую в пруду машину. Автомобили регулярно пробивают забор и сваливаются в водопад у водоема. На этот раз традицию поддержал каршеринг.

- ДТП на повороте у парка! Автомобиль улетел в водопад, пробив ограждение, - пишут местные жители в группе ВКонтакте «Мы ломоносовцы».

Состояние водителя прокатной машины очевидцы не знают, так как к моменту обнаружения автомобиля шофера на месте уже не было.

По словам ломоносовцев, прошлый раз точно такое же ДТП произошло год назад, 20 февраля, А до этого машину доставали их пруда 30 декабря 2020 года.

- Это становится, какой-то фиговой традицией. Может надо что-то делать с дорогой? - вопрошают горожане.

Впрочем, другие резонно пишут, что проблема не столько в дороге, сколько в самих водителях.