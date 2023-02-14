Электричка насмерть сбила женщину у станции Шувалово в Петербурге

Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина попала под электропоезд «Ласточка» на железнодорожной станции Шувалово. Жуткое происшествие случилось 13 февраля. Пострадавшая получила серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Известно, что погибшая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

- Сотрудники следственного отдела проводят доследственную проверку, - говорится в сообщении пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Сейчас назначены необходимые экспертизы и организован комплекс следственных действий, с помощью которых будут установлены обстоятельства, причины и условия, которые привели к трагедии.

Ведомство напоминает жителям Петербурга и Ленобласти о необходимости соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.