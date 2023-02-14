В Комздраве назвали самые частые расстройства психики у петербуржцев

67 тысяч петербуржцев страдают расстройствами психики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 67 тысяч жителей Петербурга состоят на учете в психдиспансерах. Такие данные приводят в городском Комитете по здравоохранению. Причем, из общего числа, более 14 тысяч человек с расстройствами и отклонениями психики - дети и подростки.

- По состоянию на 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге находится под диспансерным наблюдением 67 327 человек. В том числе 14 343 человек в возрасте 17 лет и младше, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

Но в ведомстве отмечают, что не все так печально. В последнее время отмечается тенденция к снижению числа госпитализаций пациентов с расстройствами. Пять лет назад их было более 28 тысяч случаев, а в 2022 году - 22 481 случай.

Чаще всего петербуржцы страдают органическими расстройствами психики, нарушающими работу головного мозга и функции памяти. Деменцией, например.