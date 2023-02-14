Самый крупный МФЦ открыли на Васильевском острове в Петербурге Фото: Пресс-служба Смольного

Флагманский многофункциональный центр открыт на Васильевском острове. Он считается самым крупным и современным МФЦ в Петербурге. Для удобства посетителей его открыли в пешеходной доступности от станции метро «Приморская».

- В центре – 30 окон приема и выдачи документов. В том числе пять окон для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В МФЦ работает электронная система управления очередью, где можно получить электронный талон. Кроме этого, можно воспользоваться помощью голосового консультанта Авроры. Результаты услуг выдаются автоматически в постамате.

Одной из дополнительных услуг стала также организация коворкинга, который рассчитан на три рабочих места с доступом в интернет. В главном зале можно выпить кофе и зарядить телефоны.