Кефирный мститель обливает припаркованные на газоне машины в Петербурге

В Невском районе появился кефирный мститель. Фото: vk.com/spb_today

Смеются и негодуют жители дома на Октябрьской набережной, в котором появился замечательный сосед. Его прозвали «кефирным мстителем» за то, что он обливает этим кисломолочным продуктом припаркованные на газоне машины. Дешево и сердито, как говорится.

- У дома 98, корпус 4 по Октябрьской набережной появился «веселый молочник», который борется за газон, - шутят жители дома в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг».

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что следы на машинах мог оставить не человек, например, а гигантский голубь. Но в целом действия мстителя поддерживают.

- Парковки есть всегда, и платные и бесплатные. Только нужно пройти. А все же хотят прям в подъезд заехать. Сколько не проектируй мест при строительстве, все равно мало будет, - отмечают горожане.

Другие все же отмечают, что кефир лучше употреблять по прямому назначению. А фото нарушителей отправлять в ГАТИ, где автовладельцев привлекут к ответственности.