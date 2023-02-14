Фермерам планируют разрешить торговать у входов в торговые центры в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фермерам разрешат торговать около торговых центров в Петербурге. В этом году об этом высказался глава Минпромторга Денис Мантуров. Он рекомендовал руководителям регионов организовать работу по открытию нестационарных объектов для товаров местных производителей.

- Это может помочь фермерам и другим производителям сельхозпродукции, текстиля, одежды и обуви наладить новые каналы сбыта, а самим торговым центрам — увеличить трафик, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Предполагается, что площадки для торговли будут предоставляться желающим фермерам на льготных условиях и без торгов. Рассматривается также вариант безвозмездного пользования павильонами.

Руководство торговых центров поддерживают такую меру, а вот некоторые эксперты сомневаются в целесообразности такого решения и сомневаются в возможности воплотить его в жизнь.