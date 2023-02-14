Мужчина задержан за нападение с ножом на мигрантов из-за парковочного места в Петербурге

Задержанный сам пришел в полицию и сознался в преступлении Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который может быть причастен к нападению на двоих мужчин в Выборгском районе Петербурга. Конфликт между двумя мигрантами и тремя неизвестными начался из-за парковочного места.

- В результате неизвестные нанесли ножевые ранения обоим мигрантам и скрылись на автомобиле «Мерседес», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что происшествие случилось 12 февраля. В полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые забирали пострадавших с ножевыми ранениями со двора дома на проспекте Художников.

Один мужчина находится в тяжелом состоянии, а другой – в состоянии средней степени тяжести. Задержанный подозреваемый сам пришел в полицию и написал явку с повинной.