Внучка петербурженки, родившаяся в Сирии, получит документы по решению суда

Суд вернул имя и документы маленькой девочке

Суд Петербурга установил факт рождения девочки на территории Сирии. До этого в инстанцию обратилась петербурженка, бабушка этой девочки. Она хочет вызволить из сирийского лагеря двух своих внучек. На младшую из них даже не было документов.

- Суд требования заявителя удовлетворил, установил факт рождения ребенка, дал девочке имя, дату рождения, обязал выдать необходимые документы и обратил решение к немедленному исполнению, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, по словам петербурженки, в сирийском лагере дети находятся в антисанитарных условиях, там нет медицинской помощи, нормального питания, образования и условий для социализации ребенка. Бабушка девочек собрала необходимые документы и сделает все, чтобы вернуть внучек в Петербург.