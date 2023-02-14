Петербуржцы сняли на видео трехметровый столб кипятка на улице Фрунзе

В доме на улице Фрунзе прорвало трубу. Фото: Скриншот из видео

Мощная коммунальная авария произошла на улице Фрунзе в Северной столице 14 февраля. Во дворе дома №19 очевидцы сняли на видео огромнейший фонтан. Трехметровый столб кипятка заметили жители и сообщили об этом в паблик «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

К счастью, никто их свидетелей случившегося сильно не расстроился. Жильцы дома восприняли происшествие с иронией и написали под постом забавные комментарии.

- Фонтаны уже открыли? Рановато в этом году, - написал петербуржец.

- И помыться можно, и погреться, - прокомментировал другой пользователь.

По предварительным данным, из-за происшествия никто не пострадал. Когда будет устранена коммунальная авария, пока не сообщается. Специалисты установят причину случившегося и ликвидируют прорыв.