В Петербурге неизвестный подбросил в вагон метро переноску с котом

Питомец до сих пор ждет, когда хозяин за ним вернется. Фото: t.me/spbmetro

Неизвестный оставил переноску с котом в метро и не вернулся за своим питомцем. Инцидент случился днем 14 февраля на второй линии метро. Котик доехал до конечной станции синей ветки. На станции «Купчино» сотрудники метрополитена вошли в вагон и увидели брошенное животное.

- После проверки выяснилось, что в переноске находится маленький, любознательный котик, который ждал, когда за ним придет хозяин. Но хозяин так и не пришел, - сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Сейчас сотрудники ищут хозяина кота или его родственников. По их словам, питомец очень скучает по дому. Забрать котика могут и новые хозяева. Для этого желающим приютить брошенного питомца нужно обратиться к дежурным по станции «Купчино».