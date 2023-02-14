КГИОП Петербурга добился реставрации дачи Фаберже спустя 10 лет. Фото: КГИОП

Петербургскую «Дачу Фаберже» отремонтируют по решению Арбитражного суда. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ведомство добивалось этого решения на протяжении десяти лет.

- По решению суда в течение 12 месяцев будут выполнены противоаварийные работы, в течение 36 месяцев – реставрационные работы. Суд также постановил вылечить деревья и установить информационные надписи и обозначения, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если решение не будет исполнено в установленный срок, то собственнику назначат неустойку в 100 тысяч рублей. Если и это не поможет, то придется платить 200 тысяч рублей каждый месяц, пока решение все-таки будет исполнено.