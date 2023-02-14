Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 16:22

Каток у «Газпром Арены» в Петербурге станет самым большим в мире

Его увеличат в 8 раз
Анастасия НУРАДИЛОВА
Каток у «Газпром Арены» в Петербурге станет самым большим в мире

Каток у «Газпром Арены» в Петербурге станет самым большим в мире

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 14 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Они обсудили совместные проекты и поговорили о планах.

- В программу нашего сотрудничества вошло более 60 проектов. Компания помогает городу в проектах благоустройства, создании современной световой среды, переводе транспорта на экологичный природный газ и развитии газозаправочной инфраструктуры, - отметил глава города.

На встрече затронули и каток на «Газпром Арене». Его планируется увеличить в восемь раз. Площадь катка достигнет 22,5 тысячи квадратных метров – и тогда ледовый каток на общественном пространстве «Флагшток» станет самым большим в мире. К слову, за три неполных месяца его посетили 264,5 тысяч человек.