Каток у «Газпром Арены» в Петербурге станет самым большим в мире Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 14 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Они обсудили совместные проекты и поговорили о планах.

- В программу нашего сотрудничества вошло более 60 проектов. Компания помогает городу в проектах благоустройства, создании современной световой среды, переводе транспорта на экологичный природный газ и развитии газозаправочной инфраструктуры, - отметил глава города.

На встрече затронули и каток на «Газпром Арене». Его планируется увеличить в восемь раз. Площадь катка достигнет 22,5 тысячи квадратных метров – и тогда ледовый каток на общественном пространстве «Флагшток» станет самым большим в мире. К слову, за три неполных месяца его посетили 264,5 тысяч человек.