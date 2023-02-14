Четыре детских сада с бассейнами достроят в Петербурге в этом году Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре детских сада с бассейнами достроят в Петербурге в этом году. Они появятся в жилых комплексах «Чистое небо», «Палацио», «Автограф» и «Солнечный город. Резиденции». Дошкольные учреждения смогут принять 730 малышей.

- В «Чистом небе» на Арцеуловской аллее будет сдан детский сад на 140 мест. Ему присвоен №91, - сообщает застройщик Setl Group.

Кроме этого, малышей сможет принять детский сад «Светлячок» в Василеостровском районе. Он распахнет двери для 220 детей. В учреждении их ждет не только бассейн, но и игровые комнаты, помещения для обучающих занятий, а также физкультурный и музыкальный залы.

Дошкольное учреждение в «Автографе» рассчитано на 120 мест и отличается от других необычной архитектурой. А в «Солнечном городе» откроется детсад «Мечта» на 250 детей.