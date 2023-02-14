Выделенная полоса для трамваев на мосту Александра Невского в Петербурге откроется в марте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выделенная полоса для движения трамваев появится на мосту Александра Невского к 1 марта. Она стала необходима из-за ремонта станции метро «Ладожская». 14 февраля подведены итоги аукциона Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. Победителем стало ООО «Лайндор». Эта организация проведет работы.

- Подрядчик установит 1 073 дорожных делиниаторов, которые обеспечат бесперебойное движение трамваев для перевозки пассажиров во время ремонта станции метро «Ладожская», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, станция метро «Ладожская» будет закрыта на ремонт 4 марта. Она не будет работать на вход и выход в течение 11 месяцев. Петербуржцы смогут воспользоваться наземным транспортом. В качестве альтернативы им предложено 32 маршрута.