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НовостиОбщество14 февраля 2023 16:54

Выделенная полоса для трамваев на мосту Александра Невского в Петербурге откроется в марте

Она стала необходима из-за ремонта станции метро «Ладожская»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Выделенная полоса для трамваев на мосту Александра Невского в Петербурге откроется в марте

Выделенная полоса для трамваев на мосту Александра Невского в Петербурге откроется в марте

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выделенная полоса для движения трамваев появится на мосту Александра Невского к 1 марта. Она стала необходима из-за ремонта станции метро «Ладожская». 14 февраля подведены итоги аукциона Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. Победителем стало ООО «Лайндор». Эта организация проведет работы.

- Подрядчик установит 1 073 дорожных делиниаторов, которые обеспечат бесперебойное движение трамваев для перевозки пассажиров во время ремонта станции метро «Ладожская», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, станция метро «Ладожская» будет закрыта на ремонт 4 марта. Она не будет работать на вход и выход в течение 11 месяцев. Петербуржцы смогут воспользоваться наземным транспортом. В качестве альтернативы им предложено 32 маршрута.