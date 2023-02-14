Петербург потратит 2,3 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в 2023 году

Деньги выделены из федерального бюджета Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург потратит 2,3 миллиарда рублей на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». 1 миллиард потратят на объекты ремонта и 1,3 миллиарда – на строящиеся объекты транспортной инфраструктуры. Деньги выделены из федерального бюджета.

- Благодаря поддержке федерального центра город увеличивает объемы ремонта магистралей и строительства новых объектов транспортной инфраструктуры, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В этом году планируется отремонтировать около 60 дорожных объектов, общая протяженность которых составляет 130 километров.

Продолжится, например, строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Сейчас там устанавливают железобетонные плиты на проезжую часть. Работы будут закончены в 2024 году.