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НовостиОбщество14 февраля 2023 18:50

Квартиру Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте в Петербурге выставят на торги

Жилье бизнесмена будут продавать за 75 миллионов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жилье бизнесмена будут продавать за 75 миллионов рублей

Жилье бизнесмена будут продавать за 75 миллионов рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Квартиру Александра Ебралидзе в Доме Лидваля выставят на торги в Петербурге. Стоимость жилья миллиардера составляет 75 миллионов рублей.

- Квартира располагается в историческом особняке, доходном доме архитектора Федора Лидваля, построенном в начале XX века в стиле «модерн», является памятником регионального значения, - пишет «Деловой Петербург».

Сообщается, что несколько лет назад бизнесмен взял в банке кредит на 405 миллионов рублей. А квартира, расположенная на Каменноостровском проспекте, была в залоге. Теперь квартра будет выставлена на торги на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

При этом на данный момент собственником квартиры является жена Александра Ебралидзе.