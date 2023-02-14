Квартиру Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте в Петербурге выставят на торги

Жилье бизнесмена будут продавать за 75 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Квартиру Александра Ебралидзе в Доме Лидваля выставят на торги в Петербурге. Стоимость жилья миллиардера составляет 75 миллионов рублей.

- Квартира располагается в историческом особняке, доходном доме архитектора Федора Лидваля, построенном в начале XX века в стиле «модерн», является памятником регионального значения, - пишет «Деловой Петербург».

Сообщается, что несколько лет назад бизнесмен взял в банке кредит на 405 миллионов рублей. А квартира, расположенная на Каменноостровском проспекте, была в залоге. Теперь квартра будет выставлена на торги на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

При этом на данный момент собственником квартиры является жена Александра Ебралидзе.