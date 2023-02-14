В Петербурге кота, брошенного в переноске в вагоне метро, забрали новые хозяева

На поиски нового дома для питомца ушло всего полчаса. Фото: t.me/spbmetro

Котику, которого оставили в переноске в вагоне метро, очень быстро нашли новых хозяев. Напомним, 14 февраля переноска с питомцем доехала до конечной станции синей ветки. Сотрудники станции «Купчино» нашли в сумке кота. Он ждал хозяйку, но так и не дождался. Но теперь обрел новый дом.

- Котик уехал в новый дом. Желаем ему и новой хозяйке всего замечательного и счастливой жизни вместе!, - сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Пользователи в Сети высказали предположения, что питомца специально подбросили в вагон метро и оставили в переноске. Таким способом прошлый хозяин пытался избавиться от нежеланного котика. Новый дом ему нашли всего через полчаса после появления объявления в телеграмм-канале метрополитена.