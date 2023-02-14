Полиция Петербурга проводит проверку после угроз о взрыве в Эрмитаже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лже-минеры угрожали взрывом в 40 зданиях Петербурга. Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Специалисты приступили к поиску преступников.

- Под угрозой оказался и Государственный Эрмитаж. Сообщения о взрывных устройствах поступили утром 13 февраля на электронную почту музея. Анонимы заявили о якобы заложенных бомбах в Эрмитаже и еще более 40 зданиях по всему городу, - пишет «Мойка 78».

После сообщения от неизвестного по указанным им адресам выехали сотрудники правоохранительных органов. Они провели проверочные мероприятия и поняли, что вызов был ложным. Из зданий на время проверки никого не эвакуировали.