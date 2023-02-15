Без осадков, гололед и около ноля градусов обещают в Петербурге в среду, 15 февраля

В среду в городе ясно и сухо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй подряд ясный и погожий денек обещают жителям и гостям Петербурга синоптики городского гидрометцентра. Если верить их прогнозам, то днем в Северной столице будет почти безветренно и относительно тепло.

- Сегодня на Петербург продолжит оказывать влияние гребень антициклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, и вновь обойдётся без осадков, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем термометры в городе покажут от 0 до +2 градусов, по Ленинградской области будет -3…+2. Ветер южный слабый, скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление сильно не изменится, но останется на уровне выше нормы - 769 мм ртутного столба. На дорогах гололедица.

В четверг погода начнет меняться, но постепенно. Все также около ноля, переменчивая облачность, но местами возможен небольшой снег.