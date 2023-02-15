Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат 15 и 16 февраля

В тоннеле дамбы на два дня ограничат движение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дирекция дамбы предупреждает петербургских и областных автомобилистов об изменении в движении по КАД в районе Комплекса защитных сооружений (КЗС). 15 и 16 февраля в тоннеле внутреннего кольца КАД будут частично перекрывать проезд.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 вводятся временные ограничения движения транспорта по полосам, - сообщает пресс-службе КЗС.

Проезд по тоннелю будут останавливать на период в семь-десять минут для въезда и выезда тяжелой спецтехники.

Водителей просят отслеживать дорожную ситуацию по онлайн-сервисам и выбирать маршрут поездки заранее.