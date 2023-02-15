В Петербурге 13-летняя девочка забеременела после изнасилования

Жительница Петербурга заявила в полицию об изнасиловании 13-летней дочери.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Полиция Петербурга проводит проверку по заявлению матери 13-летней беременной школьницы. Женщина сообщила что причиной «интересного положения» ее дочери стало изнасилование, которое дочка от нее скрыла.
- 14 февраля в полицию обратилась жительница Петербурга, мать 13-летней девочки. Женщина заявила, что ее дочь изнасиловали в ноябре 2022 года, - пишет АН «Оперативное прикрытие».
По словам петербурженки, все вскрылось, когда при медицинском осмотре врачи обнаружили беременность у ее ребенка. После серьезного разговора девочка призналась, что имела половой контакт. Мать смогла узнать имя предполагаемого насильника, о чем сообщила полицейским.
Сейчас с семьей работают следователи и специалисты отдела по делам несовершеннолетних. По факту заявления назначена проверка.