В Петербурге 13-летняя девочка забеременела после изнасилования

Жительница Петербурга заявила в полицию об изнасиловании 13-летней дочери. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Петербурга проводит проверку по заявлению матери 13-летней беременной школьницы. Женщина сообщила что причиной «интересного положения» ее дочери стало изнасилование, которое дочка от нее скрыла.

- 14 февраля в полицию обратилась жительница Петербурга, мать 13-летней девочки. Женщина заявила, что ее дочь изнасиловали в ноябре 2022 года, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам петербурженки, все вскрылось, когда при медицинском осмотре врачи обнаружили беременность у ее ребенка. После серьезного разговора девочка призналась, что имела половой контакт. Мать смогла узнать имя предполагаемого насильника, о чем сообщила полицейским.

Сейчас с семьей работают следователи и специалисты отдела по делам несовершеннолетних. По факту заявления назначена проверка.