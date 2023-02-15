Эксперты выяснили, какую реальную зарплату хотят получать жители Петербурга

В среднем жители Петербурга хотят получать 61 тысячу рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зарплатные ожидания жителей Петербурга подросли, но оказались ниже уровня инфляции. За год в среднем аппетит работников и соискателей увеличился на три тысячи рублей. Год назад петербуржцы хотели получать 58 тысяч рублей, исходя из запросов в резюме. А сейчас - 61 тысячу.

- При этом 42% опрошенных все-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место, - сообщает пресс-служба сервиса по трудоустройству hh.ru.

Но есть некоторые отрасли и сферы, где запросы выросли в разы. Так, топ-менеджеры хотят получать уже не 80-90 тысяч рублей, а около 150. За год их аппетит вырос на 65 тысяч рублей в среднем. Это может быть связано с кадровым дефицитом.

На фоне ухода иностранных компаний из России, управление ресурсами передавалось местным управленцам, которых имеется ограниченное количество.

Кроме этого, зарплатные ожидания подросли и у айтишников, среди которых также возникла нехватка квалифицированных кадров.