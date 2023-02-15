Суд Петербурга снова рассмотрит дело экс-депутата Резника

Дело экс-депутата Резника вновь передано в суд. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Василеостровский суд Петербурга вновь получил административное дело в отношении экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника. Ранее его обвиняли в дискредитации вооруженных сил, но из-за ошибок в составлении протокола дело возвращали в полицию.

- Материалы дела вновь поступили в инстанцию, во вторник, 14 февраля, их передали судье, - пишет «Деловой Петербург».

Напомним, что дела в отношении Максима Резника и его бывшего коллеги по партии «Яблоко» действующего депутата ЗакСа Бориса Вишневского поступали в суд в декабре. Но движения по ним не было из-за ошибок в оформлении материалов.

Сам Резник сейчас находится за границей. Россию он покинул в сентябре 2022 года. До этого экс-депутата осудили за хранение наркотиков, но освободили от наказания.