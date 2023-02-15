Труп школьницы нашли на капоте машины под окнами дома в Василеостровском районе

В Василеостровском районе погибла 15-летняя школьница. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района разбирается в обстоятельствах гибели 15-летней девочки, тело которой нашли на капоте машины под окнами высотки на Новосмоленской набережной. Сообщение о трагедии поступило в экстренные службы днем 14 февраля.

- Труп девятиклассницы с признаками падения с высоты был обнаружен в 16:15 у дома по Новосмоленской набережной, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Приехавшие на место следователи опросили свидетелей и установили, что девочка упала с балкона общей лестницы, расположенном на 14 этаже.

Известно, что школьница росла в неполной семье. Ее родители в разводе, девочка проживала с мамой и братом. Отец живет отдельно. На учете погибшая не состояла. Сейчас с ее родными работают следователи.