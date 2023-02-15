Школьник попал под КамАЗ в Петербурге

Второклассник попал под КамАЗ на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге второклассник попал под КамАЗ. Все произошло днем 14 февраля на Васильевском острове, когда школьник бежал домой с учебы. На перекрестке на 8-й линии мальчик выбежал на переход, на который уже выехал грузовик. По счастью, школьник не попал под колеса, а ударился о борт машины и отлетел в сторону, поэтому выжил.

- С подозрением на перелом голени мальчик увезен в больницу. На улице находился без сопровождения взрослых, - сообщил источник «КП-Петербург».

Водитель грузовика не заметил столкновения и уехал дальше. Его задержали на Уральской улице. Проверка показала, что шофер трезв.

Видео с камер наблюдения показало, что в момент ДТП ребенок выбежал в «мертвую зону» для водителя КамАЗа, поэтому он физически не мог увидеть ребенка. Однако точные причины и обстоятельства аварии установят дознаватели ГИБДД.