Присяжные признали виновным бизнесмена, расстрелявшего посетителей бара на Гороховой в Петербурге

Суд присяжных признал бизнесмена виновным в стрельбе в баре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Присяжные вынесли вердикт в отношении бизнесмена, который семь лет назад избил и расстрелял из травматического пистолета посетителей бара на Гороховой улице в Петербурге. А приехавший на вызов полицейский, получил выстрел в голову и едва не погиб.

- После совершения незаконных действий в отношении шестерых пострадавших, с целью убийства седьмого потерпевшего, произвел выстрел из травматического пистолета в голову последнего, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После побоища на стрелявшего и дравшегося пьяного мужчину завели уголовные дела о попытку убийства, хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших.

Однако, задержали подозреваемого, который успел скрыться, только через пять лет, в 2020 году. Теперь присяжные признали обвиняемого полностью виновным по всем пунктам и не заслуживающим снисхождения.