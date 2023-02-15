Лагерь «Зеркальный» в Ленобласти реконструируют за 2,3 миллиарда рублей

Лагерь "зеркальный" перестроят за 2,3 млрд рублей. Фото: vk.com/zerkalny

Петербургский Комитет по госзаказу разместил заявку на поиск генерального подрядчика для реконструкции детского лагеря «Зеркальный». Принадлежащий городу объект находится в одноименном лагерю поселке в Выборгском районе Ленобласти.

- Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов государственной собственности Санкт-Петербурга по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», поселок Зеркальный, - сообщается в тексте заявки на сайте Госзакупок.

Победитель должен будет к 2025 году возвести здание администрации, трехэтажный корпус со столовой, рассчитанный на 100 детей, а также общежитие для персонала, медицинский корпус и прочие хозяйственные постройки.

Начальная стоимость работ оценивается в два миллиарда 337 миллионов рублей. Но в ходе торгов, которые идут на понижение, цена работ может уменьшиться.

Заявки на участие в аукциона принимаются до 9 марта, после чего пройдут сами торги.