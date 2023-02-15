СК начал проверку после побоища в ТЦ, где мамочка избила ребенка, назвавшего ее сына «девочкой»

СК начал проверку после драки в ТЦ на Коллонтай. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Петербургское управление Следственного комитета начало проверку «побоища» в ТЦ на улице Коллонтай, где в минувшие выходные особо рьяная мамочка избила 13-летнего школьника. причиной стали слова мальчика, назвавшего длинноволосого сына женщины «девочкой».

- По данным следствия, женщина с тремя детьми находилась в батутном центре, где у ее сына возник конфликт с другими несовершеннолетними. В ходе выяснения отношений женщина вмешалась ударила по лицу одного из участников конфликта, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Правда, на видео, которое сняли камеры наблюдения детского центра, все выглядит намного жестче. Видно, как женщина и мальчик дерутся, а другие дети петербурженки пытаются ударить подростка руками. В ходе потасовки мальчик, названный девочкой, получает пинок в живот.

В итоге дерущихся расцепляет администратор детского центра.